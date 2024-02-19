Много парней там лежат…Кадры выхода ВСУ из Авдеевки — видео

Украинские военные 17 февраля 2024 вышли из Авдеевки. Такое решение было принято, чтобы сохранить личный состав и не попасть в окружение. Смотри эксклюзивные кадры выхода ВСУ из Авдеевки.

Кадры выхода ВСУ из Авдеевки — отстреливались от дронов на ходу

Украинские защитники отошли на заранее подготовленные позиции. Видео выхода 2-го штурмового батальона было опубликовано в Telegram-канале бригады. Отстреливаться от вражеских дронов приходилось на ходу.

Авдеевку обороняли 110, 53, 47, 59 бригады. А также 3-я штурмовая, спецназовцы Альфы и Омеги, ССО, пограничники, нацгвардейцы. Боец 110-й ОМБр с позывным Куба рассказал больше о выходе из Авдеевки:

Сложнее всего было из-за сбросов и FPV. Минометы, Грады крыли уже на подходе к 9-му кварталу. Вышли на свет — трава горела у выхода.

Боец говорит: чтобы выбраться, приходилось проходить минные заграждения, россияне забрасывали фосфором и кассетными боеприпасами. Военный рассказывает, повезло, что у всех был опыт, и они прошли многое на фронте.

Еще не дошло, осознание будет через несколько дней. После того, что было в Авдеевке в ноябре-декабре, выход таким уж трудным не кажется.

— Немножко фарта, немного опыта. Когда ты слышишь, что по тебе летит. Страх оберегает, не дает делать глупостей. Выход нормальный.

Военные смогли не только выбраться под ударами фосфором и минами, но забрать все свои БК, рассказывает Куба. Сейчас военные осознают, что могут нормально сходить в душ, поесть теплую и вкусную еду из тарелок, купить что-нибудь в магазине.

Жаль, что не все сумели дожить. Много парней там лежат, очень хороших.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий за 19 февраля.

Фото: 53 ОМБр, 110 ОМБр

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