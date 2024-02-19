Багато хлопців там лежать…Кадри відходу ЗСУ з Авдіївки — відео

Українські військові 17 лютого 2024 року вийшли з Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти особовий склад та не потрапити в оточення. Дивися ексклюзивні кадри відходу ЗСУ з Авдіївки.
Українські захисники відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Відео виходу 2-го штурмового батальйону було опубліковане в Telegram-каналі бригади. Відстрілюватися від ворожих дронів доводилося на ходу.
Авдіївку обороняли 110, 53, 47, 59 бригади. А також 3-тя штурмова, спецпризначенці Альфи та Омеги, ССО, прикордонники, нацгвардійці. Боєць 110-ї ОМБр на псевдо Куба розповів більше про вихід з Авдіївки:
Найскладніше було — скиди та FPV. Міномети, Гради крили вже на підході до 9-го кварталу. Вийшли на світло — трава горіла біля виходу.
Найскладніше було — скиди та FPV. Міномети, Гради крили вже на підході до 9-го кварталу. Вийшли на світло — трава горіла біля виходу.
Боєць каже, аби вибратися, доводилося минати мінні загородження, росіяни закидали фосфором і касетними боєприпасами. Військовий розповідає, пощастило, що всі мали досвід, і пройшли багато чого на фронті.
Ще не дійшло, усвідомлення буде за кілька днів. Після того, що було в Авдіївці в листопаді-грудні, вихід таким уже важким не здається.
Ще не дійшло, усвідомлення буде за кілька днів. Після того, що було в Авдіївці в листопаді-грудні, вихід таким уже важким не здається.
— Трошки фарту, трошки досвіду. Коли ти чуєш, що по тобі летить. Страх оберігає, не дає робити дурниць. Вихід нормальний.
Військові змогли не лише вибратися під ударами фосфором та мінами, а й забрати всі свої БК, розповідає Куба. Нині військові усвідомлюють, що можуть нормально сходити в душ, поїсти теплу і смачну їжу з тарілок, купити щось у магазині.
Шкода, що не всі зуміли дожити. Багато хлопців там лежить дуже хороших.
Шкода, що не всі зуміли дожити. Багато хлопців там лежить дуже хороших.
Раніше ми розповідали про карту бойових дій за 19 лютого.
Фото: 53 ОМБр, 110 ОМБр
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