Багато хлопців там лежать…Кадри відходу ЗСУ з Авдіївки — відео

Українські військові 17 лютого 2024 року вийшли з Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти особовий склад та не потрапити в оточення. Дивися ексклюзивні кадри відходу ЗСУ з Авдіївки.

Кадри відходу ЗСУ з Авдіївки — відстрілювалися від дронів на ходу

Українські захисники відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Відео виходу 2-го штурмового батальйону було опубліковане в Telegram-каналі бригади. Відстрілюватися від ворожих дронів доводилося на ходу.

Авдіївку обороняли 110, 53, 47, 59 бригади. А також 3-тя штурмова, спецпризначенці Альфи та Омеги, ССО, прикордонники, нацгвардійці. Боєць 110-ї ОМБр на псевдо Куба розповів більше про вихід з Авдіївки:

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Найскладніше було — скиди та FPV. Міномети, Гради крили вже на підході до 9-го кварталу. Вийшли на світло — трава горіла біля виходу.

Боєць каже, аби вибратися, доводилося минати мінні загородження, росіяни закидали фосфором і касетними боєприпасами. Військовий розповідає, пощастило, що всі мали досвід, і пройшли багато чого на фронті.

Ще не дійшло, усвідомлення буде за кілька днів. Після того, що було в Авдіївці в листопаді-грудні, вихід таким уже важким не здається.

— Трошки фарту, трошки досвіду. Коли ти чуєш, що по тобі летить. Страх оберігає, не дає робити дурниць. Вихід нормальний.

Військові змогли не лише вибратися під ударами фосфором та мінами, а й забрати всі свої БК, розповідає Куба. Нині військові усвідомлюють, що можуть нормально сходити в душ, поїсти теплу і смачну їжу з тарілок, купити щось у магазині.

Шкода, що не всі зуміли дожити. Багато хлопців там лежить дуже хороших.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій за 19 лютого.

Фото: 53 ОМБр, 110 ОМБр

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