Україна

Карта бойових дій 19 лютого 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Лютого 2024, 10:15
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.02.2024: онлайн

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