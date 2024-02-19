Карта бойових дій 19 лютого 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 лютого 2024 для українців є досить тривожною. Останнім часом наш погляд був прикутий до Авдіївки. Наші військові були змушені покинути місто задля збереження життя, але тяжкі бої досі тривають.
Саме тому ми маємо об’єднатися та допомагати усім військовим зі зборами та усім необхідним приладдям. Ми маємо допомагати їм, адже у нас всіх одна мета.
А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили, ймовірно, зможуть створити нові рубежі оборони неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу в цьому районі.
Також зазначається, що російські війська прагнуть скористатися двома вікнами можливостей з нещодавнім початком своїх одночасних наступальних операцій — періодом до майбутньої весняної відлиги та специфічною динамікою надання допомоги Заходом.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетні та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.
Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА Орлан-10.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.
Російські військові скоюють багато воєнних злочинів проти мирного населення, один з них стався 18 лютого 2024. Раніше ми розповідали про обстріл Краматорська 18 лютого 2024.
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