Карта бойових дій 19 лютого 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 лютого 2024 для українців є досить тривожною. Останнім часом наш погляд був прикутий до Авдіївки. Наші військові були змушені покинути місто задля збереження життя, але тяжкі бої досі тривають.

Саме тому ми маємо об’єднатися та допомагати усім військовим зі зборами та усім необхідним приладдям. Ми маємо допомагати їм, адже у нас всіх одна мета.

А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили, ймовірно, зможуть створити нові рубежі оборони неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу в цьому районі.

Також зазначається, що російські війська прагнуть скористатися двома вікнами можливостей з нещодавнім початком своїх одночасних наступальних операцій — періодом до майбутньої весняної відлиги та специфічною динамікою надання допомоги Заходом.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетні та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили десять атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог десять разів безрезультатно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безрезультатних штурмів.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА Орлан-10.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Втрати ворога станом на 19 лютого 2024

Російські військові скоюють багато воєнних злочинів проти мирного населення, один з них стався 18 лютого 2024. Раніше ми розповідали про обстріл Краматорська 18 лютого 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.