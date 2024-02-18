Це реінкарнація нашого сина: історія батьків загиблого воїна, які збирають на унікальні евакуаційні всюдиходи

Остап Макаров пішов добровольцем на війну, рятуючи свого побратима, сам зазнав поранення. Бійців не змогли евакуювати через постійні обстріли росіян, обидва загинули від запалюваної ворожої міни на Запорізькому напрямку.

У Остапа залишилася однорічна донечка, яку він бачив лише один раз. Батьки загиблого воїна 47-ї ОМБ придбали для захисників медичні машини на знак вшанувати пам’яті захисника.

Хочуть, щоб рятували інших в пам’ять про сина

Батьки загиблого воїна закупили вже дві машини. Для них важливо, щоб авто потрапило до батальйону Госпітальєри. Вони планують продовжити свою справу, тому відкрили збір на третю евакуаційну медичну автівку.

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Бойовий медик Госпітальєрів Сергій Борсук показує авто, на якому працюють бойові медики. Це модернізований пікап, але є місця, де він проїхати не може. Але тепер Госпітальєри мають унікальний гусеничний всюдихід, який пройде і болотами, і навіть річкою.

Два евакуаційних авто працюватимуть у комплексі. Батьки загиблого захисника придбали медичні авто за донати. Унікальний всюдихід назвали псевдом їхнього сина — Макар.

— Це дійсно реінкарнація нашого сина. Нам важливо, щоб ці автомобілі потрапили саме до Госпітальєрів, — говорить Олег Макаров.

Батьки говорять, що їхнього сина не змогли евакуювати з поля бою та, можливо, врятувати. Тому весь проект був сконцентрований на тому, щоб придбати ті машини, які зможуть врятувати інших. Побратими говорять, що Макар був надзвичайно мужнім, тому наважився на порятунок побратима.

— Якби у мене був взвод Остапів, то ми б уже виграли війну, — говорить головний сержант взводу 47-ї бригади Андрій Павличко.

Бойові медики на фронті роблять усе, щоб врятувати життя бійців. Раніше ми розповідали історію медика Петра Коноплі про порятунок поранених на передовій.

Фото: Nikcenter – центр журналістських розслідувань

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