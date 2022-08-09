Твоя внимательность может сберечь безопасность в стране! Как обнаружить диверсантов

Диверсионные группы россиян продолжают свои попытки навести хаос внутри Украины. Также они привлекают к коллаборационизму украинских граждан.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал, как распознать диверсанта среди обычных людей. А также, как уберечь детей, чтобы те не делились с ними нужной информацией.

По его словам, раньше можно было выявить диверсанта по очень простым критериям: российский акцент, человек не ориентировался на местности, отводил взгляд при разговоре. Также диверсанты жили группами в одной квартире.

— Такие модели подозрительного поведения остаются актуальными, но стоит обратить внимание на то, чем интересуется человек. Например, фотографирует ли объекты критической инфраструктуры или блокпосты, — отмечает Енин.

Если ты наблюдаешь такое подозрительное поведение, лучше сразу обратиться к правоохранительным органам. По словам Енина, уже получено более трех млн сообщений от граждан Украины о подозрительных лицах.

Часть из них не подтвердилась, но другая — была очень важна для правоохранителей, — сказал замминистра.

Россияне ведут коварную войну против каждого из нас, в частности, вовлекают детей в коллаборационизм. Енин посоветовал родителям провести беседы со своими детьми о пользовании социальными сетями и общением с незнакомцами, чтобы не подвергать их опасности.

Одни россияне пытаются создать хаос внутри Украины, а другие устраивают настоящий террор на оккупированных территориях, в том числе на аннексированном полуострове. Раньше мы рассказывали, как усиливается информационный террор в Крыму.

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