Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів

Диверсійні групи росіян продовжують свої спроби навести хаос всередині України. Також вони залучають до колабораціонізму українських громадян.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, як розпізнати диверсанта серед звичайних людей. А також, як вберегти дітей, щоб ті не ділилися з ними потрібною інформацією.

За його словами, раніше можна було виявити диверсанта за дуже простими критеріями: російський акцент, людина не орієнтувалася на місцевості, відводила погляд при розмові. Також диверсанти мешкали групами в одній квартирі.

— Такі моделі підозрілої поведінки лишаються актуальними, але варто ще звернути увагу на те, чим цікавиться людина. Наприклад, чи фотографує об’єкти критичної інфраструктури або блокпости, — наголошує Єнін.

Якщо ти спостерігаєш таку підозрілу поведінку, краще відразу звернутися до правоохоронних органів. За словами Єніна, вже отримано понад три млн повідомлень від громадян України про підозрілих осіб.

Частина з них не підтвердилася, але інша — була дуже важливою для правоохоронців, — сказав заступник міністра.

Росіяни ведуть підступну війну проти кожного з нас, зокрема, залучають дітей до колабораціонізму. Єнін порадив батькам провести бесіди зі своїми дітьми про користування соціальними мережами та спілкуванням з незнайомцями, щоб не наражати їх на небезпеку.

Одні росіяни намагаються створити хаос всередині України, а інші влаштовують справжній терор на окупованих територіях, зокрема на анексованому півострові. Раніше ми розповідали, як посилюється інформаційний терор в Криму.

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