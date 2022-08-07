У Криму дітей змушують вчити промови Путіна: як посилюється інформаційний терор на півострові

Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла про ситуацію та порушення прав людини на тимчасово анексованому півострові.

Проти кримських татар ведеться фізичний та інформаційний терор вже протягом восьми років.

Однак пропаганда останнім часом посилюється. Фактично окупанти використовують дітей в інформаційній війні проти нашої держави.

У школах та дитячих садочках дають напам’ять вчити промови Путіна.

Тому люди виїжджають з півострова не лише через хвилювання щодо призову, але й через інформаційний терор. Люди говорять, що не хочуть, щоб їхні діти жили у тотальній пропаганді, яка посилюється.

З кримських татар в очах суспільства продовжують робити терористів та екстремістів. Це також відображається на місцевих судах, які проходять в Криму. Крім того, нещодавно на території півострова було анульовано ліцензії кримських адвокатів.

Так, це були окупаційні російські посвідчення, але вони давали змогу ставати на захист нашим адвокатам саме наших громадян.

Як діє спротив на території Криму

Попри пропаганду та утиски, опір в Криму триває. Він з’являється не лише серед кримських татар, але й українців.

Це абсолютно проукраїнський спротив у Криму.

Люди виходять на одиночні акції протесту, розписують назвами українських міст паркани, обливають жовто-синьою фарбою окупаційні адміністрації, нищать машини та все, що має символіку загарбників.

Крім того, українські військові продовжують активно деокуповувати Херсонську область. З кількістю звільнених населених пунктів зростає й надія повернути усі українські території під контроль. Військовий експерт Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть повернути Крим.

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