В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове

Постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала о ситуации и нарушениях прав человека на временно аннексированном полуострове.

Против крымских татар ведется физический и информационный террор уже восемь лет.

Однако пропаганда в последнее время ужесточается. Фактически оккупанты используют детей в информационной войне против нашего государства.

В школах и детских садах дают наизусть учить речи Путина.

Поэтому люди выезжают из полуострова не только из-за волнения по поводу призыва, но и из-за информационного террора. Люди говорят, что не хотят, чтобы их дети жили в усиливающейся тотальной пропаганде.

Из крымских татар в глазах общества продолжают делать террористов и экстремистов. Это также отражается на местных судах, проходящих в Крыму. Кроме того, недавно на территории полуострова были аннулированы лицензии крымских адвокатов.

Да, это были оккупационные российские удостоверения, но они давали возможность защищать нашим адвокатам именно наших граждан.

Как действует сопротивление на территории Крыма

Несмотря на пропаганду и притеснения, сопротивление в Крыму продолжается. Он появляется не только среди крымских татар, но и украинцев.

Это абсолютно проукраинское сопротивление в Крыму.

Люди выходят на одиночные акции протеста, расписывают названиями украинских городов заборы, обливают желто-синей краской оккупационные администрации, уничтожают машины и все, что имеет символику захватчиков.

Кроме того, украинские военные продолжают активно деоккупировать Херсонскую область. С количеством освобожденных населенных пунктов растет и надежда вернуть все украинские территории под контроль. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут вернуть Крым.

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