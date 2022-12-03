Наша ПВО укрепляет силы! Как Украина готовится защищать небо от вражеских атак

Каждый уничтоженный российский самолет, вертолет или ракета — это спасенные украинские жизни. Мобильные подразделения ПВО постоянно меняют свое месторасположение и в день наматывают сотни километров.

Британский зенитно-ракетный комплекс Штормер, переданный Украине, считают одним из лучших и называют “невидимым” не зря.

Успешно защищает наше небо от российских ракет, беспилотников и авиации и немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Гепард.

Сейчас также смотрят

В общей сложности противовоздушная оборона сейчас сбивает более 75% всех враждебных целей. Чтобы этот показатель был еще выше, подразделения ПВО постоянно тренируются и тесно сотрудничают с воздушными силами.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорит, что, конечно, хотелось бы еще больше средств ПВО.

Но исходя из имеющегося ресурса, система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется.

Мы потихоньку получаем необходимые средства поражения воздушных целей и осуществляем улучшение системы противовоздушной обороны, — отмечает он.

Слова “работает наша ПВО” звучат для украинцев как успокаивающее. Однако как распознать ракету, ПВО и вражеский самолет по звуку обстрелов? Читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!