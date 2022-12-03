Наша ППО зміцнює сили! Як Україна готується захищати небо від ворожих атак

Кожен знищений російський літак, гелікоптер чи ракета — це врятовані українські життя. Мобільні підрозділи ППО постійно змінюють своє місце розташування і в день намотують сотні кілометрів.
Британський зенітно-ракетний комплекс Штормер, який передали Україні, вважають одним із найкращих і називають “невидимим” не даремно.
Успішно боронить наше небо від російських ракет, безпілотників та авіації й німецька зенітна самохідна артилерійська установка Гепард.
Загалом протиповітряна оборона нині збиває понад 75% усіх ворожих цілей. Щоб цей показник був ще вищим, підрозділи ППО постійно тренуються і тісно співпрацюють з Повітряними силами.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв каже, що, звісно, хотілось би ще більше засобів ППО.
Але виходячи з того наявного ресурсу, система протиповітряної оборони постійно вдосконалюється.
Але виходячи з того наявного ресурсу, система протиповітряної оборони постійно вдосконалюється.
Ми потихеньку отримуємо необхідні нам засоби ураження повітряних цілей і здійснюємо покращення системи протиповітряної оборони, — зазначає він.
Слова “працює наша ППО” звучать для українців, як заспокійливе. Однак як розпізнати ракету, ППО та ворожий літак за звуком обстрілів? Читай у нашому матеріалі.
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