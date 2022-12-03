Україна

Наша ППО зміцнює сили! Як Україна готується захищати небо від ворожих атак

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 03 Грудня 2022, 10:00

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На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям
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