Актуальная карта боевых действий в Украине 3 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Бахмутское направление сейчас без преувеличения самое горячее. Россияне бросают все свои силы, чтобы добиться незначительных успехов на фронте.

Но больше всего страдают от зверства оккупантов именно мирные жители. Поэтому так важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 декабря 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают оборону от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.

Захватчики наращивают успехи вокруг Бахмута и ведут наступательные действия в районе Авдеевки-Донецка.

Российские войска обороняются и перемещают личный состав на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Перемещение подразделений захватчиков в Запорожской области может свидетельствовать о том, что оккупанты не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов.

Россияне продолжают держать резервы в Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения;

четыре ракетных удара по гражданским объектам Днепра и Запорожья, Заречного Запорожской области и Константиновки Донецкой области;

и Запорожской области и Донецкой области; более десяти обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Гремяч и Гай Черниговской области, а также Нововасиловка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилье Сумской области. На Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глыбокое, Огирцевое, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Ударил из авиации неподалеку от Кисловки и Новоселовского. На Лиманском и Бахмутском направлениях россияне сосредотачиваются на наступательных действиях. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области. На Авдеевском направлении огневого поражения из артиллерии разных типов получили районы Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне обороняются. Обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Недалеко от Угледара зафиксированы вражеские авиаудары. На Запорожском направлении захватчики укрепляют передовые позиции и ведут оборону. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Зализничное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области. На Херсонском направлении россияне обороняются. Обстрелы из артиллерии зафиксированы в населенных пунктах на правом берегу реки Днепр, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты обстреливают гражданское население в Херсоне и его пригородах.

Россияне устраивают провокации, чтобы обвинить Украину в уничтожении гражданской инфраструктуры. В Михайловке Запорожской области враг поджег местное высшее профессиональное училище.

Только за первое декабря недалеко от Каменского Запорожской области оккупанты потеряли до 100 человек ранеными. Кроме этого, в тот же день в Купянском районе Харьковской области сбит вражеский вертолет.

В Горловку Донецкой области в период с 30 ноября по первое декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов из Бахмутского направления.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла:

восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника;

удар по взводному опорному пункту россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили:

пять пунктов управления; позицию средств ПВО; два склада боеприпасов; девять районов сосредоточения личного состава и ВВТ; четыре других важных объекта противника.

После постоянных обстрелов, пыток и издевательств россиян часть Херсонской области возвращается к жизни. Узнай, что пережили жители Высокополья за семь месяцев оккупации.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!