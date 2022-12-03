Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 3 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 03 декабря 2022, 07:00
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