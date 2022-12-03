Актуальная карта боевых действий в Украине 3 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Бахмутское направление сейчас без преувеличения самое горячее. Россияне бросают все свои силы, чтобы добиться незначительных успехов на фронте.
Но больше всего страдают от зверства оккупантов именно мирные жители. Поэтому так важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают оборону от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
Захватчики наращивают успехи вокруг Бахмута и ведут наступательные действия в районе Авдеевки-Донецка.
Российские войска обороняются и перемещают личный состав на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
Перемещение подразделений захватчиков в Запорожской области может свидетельствовать о том, что оккупанты не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов.
Россияне продолжают держать резервы в Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
Россияне устраивают провокации, чтобы обвинить Украину в уничтожении гражданской инфраструктуры. В Михайловке Запорожской области враг поджег местное высшее профессиональное училище.
Только за первое декабря недалеко от Каменского Запорожской области оккупанты потеряли до 100 человек ранеными. Кроме этого, в тот же день в Купянском районе Харьковской области сбит вражеский вертолет.
В Горловку Донецкой области в период с 30 ноября по первое декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов из Бахмутского направления.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла:
Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили:
После постоянных обстрелов, пыток и издевательств россиян часть Херсонской области возвращается к жизни. Узнай, что пережили жители Высокополья за семь месяцев оккупации.
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