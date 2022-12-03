Актуальна карта бойових дій в Україні 3 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Бахмутський напрямок нині без перебільшення найгарячіший. Росіяни кидають усі свої сили, щоб досягти незначних успіхів на фронті.
Але найбільше страждають від звірства окупантів саме цивільні жителі. Тому так важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.
Загарбники нарощують успіхи навколо Бахмута та ведуть наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька.
Російські війська обороняються та переміщують особовий склад на східному березі Дніпра в Херсонській області.
Переміщення підрозділів загарбників у Запорізькій області може свідчити про те, що окупанти не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів.
Росіяни продовжують тримати резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
Росіяни влаштовують провокації, щоб звинуватити Україну в знищенні цивільної інфраструктури. У Михайлівці Запорізької області ворог підпалив місцеве вище професійне училище.
Лише за перше грудня неподалік Кам’янського Запорізької області окупанти втратили до 100 осіб пораненими. Крім цього, того ж дня в Куп’янському районі Харківської області збито ворожий гелікоптер.
У Горлівку Донецької області в період з 30 листопада по перше грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів з Бахмутського напрямку.
Українська авіація протягом поточної доби завдала:
Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили:
Після постійних обстрілів, тортур і знущань росіян частина Херсонської області повертається життя. Дізнайся, що пережили жителі Високопілля за сім місяців окупації.
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