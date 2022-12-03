Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 3 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 07:00
Карта бойових дій в Україні 03.12.2022 онлайн

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На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям
Зеленський та РНБО ввели санкції проти Української православної церкви (УПЦ МП)
Санкції проти Московського патріархату — Зеленський розповів про захист духовної незалежності України
0:04:35
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