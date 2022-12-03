Актуальна карта бойових дій в Україні 3 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Бахмутський напрямок нині без перебільшення найгарячіший. Росіяни кидають усі свої сили, щоб досягти незначних успіхів на фронті.

Але найбільше страждають від звірства окупантів саме цивільні жителі. Тому так важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.

Загарбники нарощують успіхи навколо Бахмута та ведуть наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька.

Російські війська обороняються та переміщують особовий склад на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Переміщення підрозділів загарбників у Запорізькій області може свідчити про те, що окупанти не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів.

Росіяни продовжують тримати резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення;

чотири ракетних удари по цивільних об’єктах Дніпра і Запоріжжя, Зарічного Запорізької області та Костянтинівки на Донеччині;

і Запорізької області та на Донеччині; понад десять обстрілів з РСЗВ по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Грем’яч і Гай Чернігівської області, а також Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Вдарив з авіації неподалік Кислівки та Новоселівського. На Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни зосереджуються на наступальних діях. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині. На Авдіївському напрямку вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни обороняються. Обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Неподалік Вугледара зафіксовано ворожі авіаудари. На Запорізькому напрямку загарбники зміцнюють передові позиції та ведуть оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку росіяни обороняються. Обстріли з артилерії зафіксовано в населених пунктах на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. Також окупанти обстрілюють цивільне населення в Херсоні та його передмістях.

Росіяни влаштовують провокації, щоб звинуватити Україну в знищенні цивільної інфраструктури. У Михайлівці Запорізької області ворог підпалив місцеве вище професійне училище.

Лише за перше грудня неподалік Кам’янського Запорізької області окупанти втратили до 100 осіб пораненими. Крім цього, того ж дня в Куп’янському районі Харківської області збито ворожий гелікоптер.

У Горлівку Донецької області в період з 30 листопада по перше грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів з Бахмутського напрямку.

Українська авіація протягом поточної доби завдала:

вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога;

два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника;

удар по взводному опорному пункту росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили:

п’ять пунктів управління; позицію засобів ППО; два склади боєприпасів; дев’ять районів зосередження особового складу та ОВТ; чотири інших важливих об’єкти противника.

Після постійних обстрілів, тортур і знущань росіян частина Херсонської області повертається життя. Дізнайся, що пережили жителі Високопілля за сім місяців окупації.

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