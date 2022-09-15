Актуальная карта боевых действий в Украине 15 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Они хотели взять Киев за два дня, а в результате на 204 сутки войны России с Украиной оккупанты сами судорожно бросают все и бегут. За последнюю неделю ВСУ удалось освободить в Харьковской области 3800 квадратных километров территорий.
На освобожденных территориях украинцы встречают наших военных теплыми объятиями и борщом. Поэтому, пока ребята воюют на фронте, тыл должен следовать инструкциям Генштаба ВСУ и следить за картой боевых действий — пропустить важную новость можно в любую минуту!
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:
Успешное украинское контрнаступление вокруг Харьковской области вызывает панику у российских военных, оккупационных властей. Российские пропагандисты активно обсуждают причины провала россиян на этой территории.
Утрата Изюма поставила под вопрос взятие оккупантами Донецкой и Луганской области в ближайшем будущем.
Утрата Изюма поставила под вопрос взятие оккупантами Донецкой и Луганской области в ближайшем будущем.
Также аналитики ISW считают, что мобилизация в России на данный момент не планируется: не наблюдается скопления военного снаряжения и расширения боевых учений.
Генштаб сообщает: противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях.
Враг производит огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку.
Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны.
Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны.
От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи.
В течение суток враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.
На Сиверском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.
На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Под огнем оккупантов были населенные пункты Басово и Купянск.
На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:
В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами направления на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях.
Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.
Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.
Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию Российской Федерации.
Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.
На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирне, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов — поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.
Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня Град в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске.
ВСУ обязательно освободят каждый сантиметр украинской земли от врага. Но то, что мы уже узнаем после деоккупации, — сплошной ужас. Как жители Балаклеи приходят в себя от “русского мира” — читай в материале.
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