Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях

1163-й день войны: несмотря на давление врага, украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам потери.

Об оперативной ситуации на 1 мая 2025 года, ключевых боях и анализе ISW и Генштаба — читай далее.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет вам, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 30 апреля Соединенные Штаты и Украина подписали двустороннее соглашение об экономическом партнерстве.

В то же время Россия продолжает требовать полной капитуляции Украины, выдавая это за единственное условие для “мира”, одновременно завышая свою военную мощь.

Кремль активно работает над прекращением западной помощи Украине.

Несмотря на заявления о готовности к “дипломатии”, РФ отвергает любые предложения о перемирии.

ISW также указывает на восприятие Россией оборонного усиления Европы как угрозы. Параллельно фиксируется углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Что касается изменений на фронте, ISW подтверждает продвижение украинских войск в Курской области и возле Торецка, а также продвижение российских сил возле Лимана и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 мая 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный удар (использована 1 ракета) и совершил 92 авиационных удара, сбросив 139 КАБов. Также зафиксировано 5900 обстрелов, из которых 145 — из РСЗО, и применено 2677 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области; Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Новополь, Русин Яр, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Ивановка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Томарино Херсонской области.

Наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, одну артиллерийскую систему и три пункта управления оккупантов.

Ситуация по направлениям:

Харьковское: враг дважды пытался прорвать оборону возле Волчанска.

враг дважды пытался прорвать оборону возле Волчанска. Купянское: произошло шесть атак в направлении Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.

произошло шесть атак в направлении Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового. Лиманское: противник атаковал 36 раз в районах Новосергеевки, Надии, Твердохлебово, Редкодуба, Нового, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей и в направлении Новомихайловки, Грековки.

противник атаковал 36 раз в районах Новосергеевки, Надии, Твердохлебово, Редкодуба, Нового, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей и в направлении Новомихайловки, Грековки. Северское: успешно остановлены две атаки вблизи Верхнекаменского.

успешно остановлены две атаки вблизи Верхнекаменского. Краматорское: зафиксировано шесть атак оккупантов возле Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

зафиксировано шесть атак оккупантов возле Белой Горы, Андреевки и Часового Яра. Торецкое: враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дылеевки и Торецка.

враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дылеевки и Торецка. Покровское: отражено 85 штурмовых действий агрессора возле Старой Николаевки, Калиново, Елизаветовки, Лисовки, Котлино, Проминя, Даченского, Надеевки, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Богдановки, Андреевки и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.

отражено 85 штурмовых действий агрессора возле Старой Николаевки, Калиново, Елизаветовки, Лисовки, Котлино, Проминя, Даченского, Надеевки, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Богдановки, Андреевки и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. Новопавловское: произошло 16 атак противника в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного, Шевченко и Богатыря.

произошло 16 атак противника в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного, Шевченко и Богатыря. Гуляйпольское: боевых столкновений не зафиксировано.

боевых столкновений не зафиксировано. Ореховское: оккупанты пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

оккупанты пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского. Приднепровское: успешно остановлена одна вражеская атака.

успешно остановлена одна вражеская атака. Волынское и Полесское: признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Курская область: зафиксировано 21 боевое столкновение, враг нанес 13 авиаударов (сброшено 16 КАБов) и совершил 266 обстрелов (5 — из РСЗО).

В целом, потери врага на 1 мая 2025 года составляют 1230 человек.

Также украинские воины уничтожили: 3 танка, 11 ББМ, 45 артсистем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО, 112 БПЛА оперативно-тактического уровня и 139 автомобилей.

Карта боевых действий 1 мая:

Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях / 13 Фотографий

Мы также рассказывали, что россияне накапливают силы для удара в Харьковской области.

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