Украина

Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях

Мария Дзюба, редактор сайта 01 мая 2025, 10:45
карта боевых действий
Фото Генеральный штаб ВСУ
Кот Паскаль
Читать дальше
Кот Паскаль с протезом лапки и ушка. Как игра помогает детям принимать себя и других
Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях
Читать дальше
Фрукты замерзли: спасем ли урожай после апрельских холодов и чего ждать от цен

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь