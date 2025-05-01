Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях

Фото Генеральный штаб ВСУ 1163-й день войны: несмотря на давление врага, украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам потери. Об оперативной ситуации на 1 мая 2025 года, ключевых боях и анализе ISW и Генштаба — читай далее. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет вам, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также с каких направлений он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 30 апреля Соединенные Штаты и Украина подписали двустороннее соглашение об экономическом партнерстве. В то же время Россия продолжает требовать полной капитуляции Украины, выдавая это за единственное условие для “мира”, одновременно завышая свою военную мощь. Кремль активно работает над прекращением западной помощи Украине. Несмотря на заявления о готовности к “дипломатии”, РФ отвергает любые предложения о перемирии. ISW также указывает на восприятие Россией оборонного усиления Европы как угрозы. Параллельно фиксируется углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Что касается изменений на фронте, ISW подтверждает продвижение украинских войск в Курской области и возле Торецка, а также продвижение российских сил возле Лимана и Торецка. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 мая 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар (использована 1 ракета) и совершил 92 авиационных удара, сбросив 139 КАБов. Также зафиксировано 5900 обстрелов, из которых 145 — из РСЗО, и применено 2677 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области; Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Новополь, Русин Яр, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Ивановка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Томарино Херсонской области. Наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, одну артиллерийскую систему и три пункта управления оккупантов. Ситуация по направлениям: Харьковское: враг дважды пытался прорвать оборону возле Волчанска. Купянское: произошло шесть атак в направлении Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового. Лиманское: противник атаковал 36 раз в районах Новосергеевки, Надии, Твердохлебово, Редкодуба, Нового, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей и в направлении Новомихайловки, Грековки. Северское: успешно остановлены две атаки вблизи Верхнекаменского. Краматорское: зафиксировано шесть атак оккупантов возле Белой Горы, Андреевки и Часового Яра. Торецкое: враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дылеевки и Торецка. Покровское: отражено 85 штурмовых действий агрессора возле Старой Николаевки, Калиново, Елизаветовки, Лисовки, Котлино, Проминя, Даченского, Надеевки, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Богдановки, Андреевки и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. Новопавловское: произошло 16 атак противника в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного, Шевченко и Богатыря. Гуляйпольское: боевых столкновений не зафиксировано. Ореховское: оккупанты пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского. Приднепровское: успешно остановлена одна вражеская атака. Волынское и Полесское: признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Курская область: зафиксировано 21 боевое столкновение, враг нанес 13 авиаударов (сброшено 16 КАБов) и совершил 266 обстрелов (5 — из РСЗО). В целом, потери врага на 1 мая 2025 года составляют 1230 человек. Также украинские воины уничтожили: 3 танка, 11 ББМ, 45 артсистем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО, 112 БПЛА оперативно-тактического уровня и 139 автомобилей. Карта боевых действий 1 мая: Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях / 13 Фотографий Мы также рассказывали, что россияне накапливают силы для удара в Харьковской области. Створити аудіопереказ А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter