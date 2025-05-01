Україна

Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 10:45
карта бойових дій
Фото Генеральний штаб ЗСУ
Кіт Паскаль
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Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках
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