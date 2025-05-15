Украина

Карта боевых действий 15 мая 2025: интенсивные бои на востоке, тактические успехи ВСУ возле Покровска

Мария Дзюба, редактор сайта 15 мая 2025, 11:00
Карта боевых действий 15 мая 2025: интенсивные бои на востоке, тактические успехи ВСУ возле Покровска
Фото Генеральный штаб ВСУ
День Вишиванки 2025
Читать дальше
Зачем нитки запекали в тесте и как Иван Франко стилизовал вышитые рубашки? Интересные факты ко Дню вышиванки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь