Карта боевых действий 15 мая 2025: интенсивные бои на востоке, тактические успехи ВСУ возле Покровска

Карта боевых действий 15 мая 2025 года — ваш информатор о последних событиях на фронте.

Несмотря на призывы российских чиновников вернуться к переговорам на условиях Стамбульских протоколов 2022 года, предусматривающих капитуляцию Украины, интенсивность боевых действий лишь возрастает.

Какова ситуация на карте боевых действий, где идут бои, что говорят эксперты ISW и сводки Генштаба — читай далее в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские чиновники продолжают распространять требования о переговорах на основе Стамбульских протоколов 2022 года, предусматривающих полную капитуляцию Украины.

Эти требования полностью игнорируют волю украинского народа, который, согласно опросам, проведенным в начале мая 2025 года, решительно поддерживает президента Владимира Зеленского как легитимного лидера и выступает против проведения выборов до завершения войны, что соответствует украинскому законодательству.

Сообщается, что украинские войска недавно достигли тактических успехов вблизи Покровска, тогда как российские силы продвинулись в районах Купянска, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.

Эта динамика на фронте подчеркивает контраст между российской негибкостью в переговорах и реалиями боевых действий.

Оперативная ситуация на Украине по состоянию на 15 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 68 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 108 управляемых авиационных бомб. Кроме того, задействовал для поражения 3327 дронов-камикадзе и произвел 5298 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, из которых 151 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Речки, Белополье Сумской области; Подлиман, Купянск Харьковской области; Ялта, Константиновка, Покровск, Зверево, Запорожье, Новоукраинка, Новополь Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое, Степногорск, Каменское Запорожской области.

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку от Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григоровки.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Белая Гора и Курдюмовка.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дылеевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Вольное Поле.

На Ореховском направлении наши обороняющиеся отбили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, произвел 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили восемь танков, 13 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, вертолет, 140 БпЛА оперативно-тактического уровня, 165 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники.

Карта боевых действий 15 мая

Карта боевых действий 15 мая 2025: интенсивные бои на востоке, тактические успехи ВСУ возле Покровска / 13 Фотографий

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