Карта бойових дій 15 травня 2025: інтенсивні бої на сході, тактичні успіхи ЗСУ біля Покровська

Карта бойових дій 15 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті. Попри заклики російських посадовців повернутися до переговорів на умовах Стамбульських протоколів 2022 року, які передбачають капітуляцію України, інтенсивність бойових дій лише зростає. Яка ситуація на карті бойових дій, де йдуть бої, що кажуть експерти ISW та зведення Генштабу — читай далі в матеріалі. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські чиновники продовжують поширювати вимоги щодо переговорів на основі Стамбульських протоколів 2022 року, які передбачають повну капітуляцію України.

Ці вимоги повністю ігнорують волю українського народу, який, згідно з опитуваннями, проведеними на початку травня 2025 року, рішуче підтримує президента Володимира Зеленського як легітимного лідера та виступає проти проведення виборів до завершення війни, що відповідає українському законодавству.

Повідомляється, що українські війська нещодавно досягли тактичних успіхів поблизу Покровська, тоді як російські сили просунулися в районах Куп’янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

Ця динаміка на фронті підкреслює контраст між російською негнучкістю в переговорах і реаліями бойових дій.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Річки, Білопілля Сумської області; Підлиман, Куп’янськ Харківської області; Ялта, Костянтинівка, Покровськ, Звірове, Запоріжжя, Новоукраїнка, Новопіль Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області.

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового.

На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, вертоліт, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 165 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки. Карта бойових дій 15 травня Карта бойових дій 15 травня 2025: інтенсивні бої на сході, тактичні успіхи ЗСУ біля Покровська / 13 Фотографій

Раніше ми розповідали, як росіяни дихають у потилицю біля Дніпропетровщини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.