Україна

Карта бойових дій 15 травня 2025: інтенсивні бої на сході, тактичні успіхи ЗСУ біля Покровська

Марія Дзюба, редакторка сайту 15 Травня 2025, 11:00
Карта бойових дій 15 травня 2025: інтенсивні бої на сході, тактичні успіхи ЗСУ біля Покровська
Фото Генеральний штаб ЗСУ
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