Карта боевых действий 17 июня 2025: на фронте появилось новое направление

Карта боевых действий в Украине за 17 июня 2025 года демонстрирует актуальную картину событий на передовой.

В связи с активизацией РФ в приграничьи Сумской области Генштаб будет сообщать о ходе событий на еще одном направлении — Северно-Слобожанском. Харьковское направление переименовали в Южно-Слобожанское.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что недавно украинские войска продвинулись вблизи Боровой и в Запорожской области, а российские войска недавно продвинулись вблизи Северска, Торецка и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных и 56 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 110 КАБов. Кроме этого, привлечено для поражения 3226 дронов-камикадзе и совершено 5481 обстрел, в том числе 96 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Хотинь, Кияница, Яблоновка Сумской области; Шахматное Донецкой области; Малиевка Днепропетровской области; Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Березово, Малая Токмачка, Каменское, Новоселовка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 38 штурмовых действий. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 КАБа, а также совершено 225 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ четыре раза штурмовала позиции в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза. Силы обороны отразили штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал семь раз, чтобы продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодцы.

На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении совершено 18 атак в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском остановлено 56 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении РФ 28 раз атаковала в районах населенных пунктов Новоселка, Свободное Поле, Богатырь, Бурлацкое и сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении отражены четыре наступательных действия вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности потери врага на 17 июня 2025 года составляют 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, три боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 17 июня

Карта боевых действий 17 июня 2025: на фронте появилось новое направление / 13 Фотографий

Ранее мы рассказывали, что Россия намеренно усложняет идентификацию погибших украинцев, передавая тела оккупантов.

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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