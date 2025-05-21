Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак

Карта боевых действий 21 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте. Россияне не перестают атаковать на большинстве отрезков фронта. Тем самым показывают: не хотят мира, а стремятся захватить еще большее количество наших территорий. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия не показывает намерения прекращать войну. Российские войска недавно продвинулись в Сумской и Харьковской областях, близ Часового Яра и Торецка, а также в Запорожском направлении. Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 мая 2025 года Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБов. Кроме этого, произвел 5174 обстрела, в том числе 149 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дворичанское Харьковской области; Бересток, Заря, Полтавка, Коптево, Попов Яр, Мирноград, Удачное, Поддубное, Новодаровка, Толстой Донецкой области; Филиал Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое Запорожская область. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Новой Кругляковки. На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское. На Северском направлении враг предпринял одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки. Читать по теме Трасса — под глазом врага: как передвигаются бойцы 67 ОМБр в Донецкой области Бойцы рассказали, насколько ВСУ недооценили вражеские мотоциклы! На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечиного и Белой Горы. На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка. На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного. На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отразили два штурмовых действия в районе Высокого. На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков. Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершили войска оккупанта на Приднепровском направлении. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБов, совершил 261 обстрел, четыре из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БПЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов, а также тяжелую огнеметную систему. Карта боевых действий 21 мая Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак / 11 Фотографий Генштаб Ранее расследование Truth Hounds подтвердило, что россияне прицельно бьют по гражданским в отелях, близлежащих к территориям боевых действий. Детальнее об этом, читай по ссылке. Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter