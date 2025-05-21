Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак

Карта боевых действий 21 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Россияне не перестают атаковать на большинстве отрезков фронта. Тем самым показывают: не хотят мира, а стремятся захватить еще большее количество наших территорий.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия не показывает намерения прекращать войну.

Российские войска недавно продвинулись в Сумской и Харьковской областях, близ Часового Яра и Торецка, а также в Запорожском направлении.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБов.

Кроме этого, произвел 5174 обстрела, в том числе 149 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дворичанское Харьковской области; Бересток, Заря, Полтавка, Коптево, Попов Яр, Мирноград, Удачное, Поддубное, Новодаровка, Толстой Донецкой области; Филиал Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое Запорожская область.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отразили два штурмовых действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершили войска оккупанта на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБов, совершил 261 обстрел, четыре из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БПЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов, а также тяжелую огнеметную систему.

Карта боевых действий 21 мая

Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак / 11 Фотографий

Генштаб

Ранее расследование Truth Hounds подтвердило, что россияне прицельно бьют по гражданским в отелях, близлежащих к территориям боевых действий. Детальнее об этом, читай по ссылке.

Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.