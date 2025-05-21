Украина

Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак

Виктория Мельник, журналист сайта 21 мая 2025, 09:00
карта боевых действий
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