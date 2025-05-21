Україна

Карта бойових дій 21 травня 2025: Генштаб звітує про зменшення атак

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій
Налітає рій російських дронів
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