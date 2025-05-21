Карта бойових дій 21 травня 2025: Генштаб звітує про зменшення атак

Карта бойових дій 21 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Росіяни не перестають атакувати на більшості відрізків фронту. Тим самим показують: не хочуть миру, а прагнуть захопити ще більшу кількість наших територій.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія не показує наміру припиняти війну.

Російські війська нещодавно просунулися у Сумській та Харківській областях, поблизу Часів Яру та Торецька, а також на Запорізькому напрямку.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дворічанське Харківської області; Бересток, Зоря, Полтавка, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівка, Толстой Донецької області; Філія Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБів, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 980 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 76 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів, а також важку вогнеметну систему.

Карта бойових дій 21 травня

Карта бойових дій 21 травня 2025: Генштаб звітує про зменшення атак / 11 Фотографій

Генштаб

Раніше розслідування Truth Hounds підтвердило, що росіяни прицільно бʼють по цивільних у готелях, розташованих у регіонах, близьких до територій бойових дій. Детальніше про це читай за посиланням.

Головне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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