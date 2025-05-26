Украина

Карта боевых действий 26 мая 2025: две антенны и один пункт управления уничтожили ВСУ на Покровском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 26 мая 2025, 08:35
карта боевых действий
депортация крымских татар
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