Карта боевых действий 26 мая 2025: две антенны и один пункт управления уничтожили ВСУ на Покровском направлении

Карта боевых действий 26 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. В течение ночей с пятницы по понедельник Россия обстреливала Украину и столицу, в частности. В настоящее время Трамп выражает недовольство тем, что делает Путин. На карте боевых действий появляется все больше красных меток.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что президент России Владимир Путин использует дальнобойные удары по украинским городам, агрессивные риторические кампании и чрезмерный пессимизм на Западе по поводу ситуации на поле боя в Украине, пытаясь подорвать моральный дух украинцев и убедить Запад в неизбежности победы России.

Вместе с тем, эксперты заключили: российским войскам понадобился бы примерно век, чтобы захватить предложенную Медведевым “буферную зону” при нынешних темпах продвижения и ценой почти 50 миллионов жертв при нынешних показателях потерь.

Российские войска недавно продвинулись в Курской области и вблизи Харькова, Часового Яра и Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 мая 2025 года

Захватчики нанесли один ракетный и 74 авиационных удара, применив 81 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1138 дронов-камикадзе и совершили 3648 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

С начала суток на Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении враг совершил два штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Пока украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков на Северском направлении в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще два боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боев в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра, один бой продолжается.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского, сейчас продолжаются три боя.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. До сих пор продолжаются три боя.

Враг нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам Долгая Балка, Александро-Калиново, Степановка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них — безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, один миномет, семь беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря. Еще три боя продолжаются. Под авиаудары неуправляемыми ракетами попал населенный пункт Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационных ударов по районам Новодаровки, Гуляйполя и Малиновки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Авиационные удары получили Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении прошли три попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, продолжается три боя. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых бомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, 13 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

За сутки потери противника составляли 1000 окупантов.

За эти выходные Украина смогла обменять 1000 защитников. Как это было и что известно о последнем обмене, состоявшемся в воскресенье, 25 мая, читай по ссылке.

Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

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