Україна

Карта бойових дій 26 травня 2025: дві антени та один пункт управління знищили ЗСУ на Покровському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Травня 2025, 08:35
карта бойових дій
депортація кримських татар
Читати далі
46% загинули у перші роки: шокуюча правда про депортацію кримців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь