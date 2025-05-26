Карта бойових дій 26 травня 2025: дві антени та один пункт управління знищили ЗСУ на Покровському напрямку

Карта бойових дій 26 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Протягом ночей з пʼятниці до понеділка Росія обстрілювала Україну та столицю зокрема. В цей час Трамп висловлює невдоволення тим, що робить Путін. На карті бойових дій з’являється все більше червоних позначок.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що президент Росії Володимир Путін використовує далекобійні удари по українських містах, агресивні риторичні кампанії та надмірний песимізм на Заході щодо ситуації на полі бою в Україні, намагаючись підірвати моральний дух українців та переконати Захід у неминучості перемоги Росії.

Разом з тим, експерти висновують: російським військам знадобилося б приблизно століття, щоб захопити запропоновану Медведєвим “буферну зону” за нинішніх темпів просування та ціною майже 50 мільйонів жертв за нинішніх показників втрат.

Російські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Харкова, Часового Яру та Торецька.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 травня 2025 року

Загарбники завдали одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби на Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив два штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників на Сіверському напрямку в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського, ще два бої тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, один бій триває.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, наразі тривають три боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. До цього часу тривають три боєзіткнення.

Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них — безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів, один міномет, сім безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку та один пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Гуляйполя та Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове. Авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося три спроби ворога просунутись уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих бомб, та здійснив 202 артилерійські обстріли, 13 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За добу втрати противника становили 1000 окупантів.

За ці вихідні Україна змогла обміняти 1000 захисників. Як це було та що відомо про останній обмін, який відбувся у неділю, 25 травня, читай за посиланням.

Головне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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