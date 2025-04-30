Карта боевых действий 30 апреля 2025: большинство наступательных действий РФ на Покровском направлении

Последние события на фронте и достижения наших Вооруженных Сил — все это покажет тебе карта боевых действий в Украине за 30 апреля 2025 года.

Аналитики предупреждают, что так называемое перемирие, которое готовит Путин, может стать поводом для обвинения Украины в нарушении прекращения огня.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские чиновники ставят условия, чтобы безосновательно обвинить Украину в нарушении так называемого прекращения огня с 8 по 11 мая, как это делал Кремль в предыдущих случаях.

В то же время Кремль отклоняет предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.

Отмечается, что ВСУ недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска недавно продвинулись в Белгородской и Сумской областях, а также вблизи Покровска, Курахового и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине на 30 апреля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБов. Кроме этого, совершено почти 5900 обстрелов, из них 95 из РСЗО, и привлечено для ударов 3186 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Мирополье, Проходы, Запселье Сумской области; Дуванка Харьковской области; Березово Днепропетровской области; Владимировка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевка Запорожской области; Херсон.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средств РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении ВСУ остановили две атаки в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении произошло девять атак. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Загрызового, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Россия атаковала 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении враг четырежды атаковал позиции ВСУ вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении совершено шесть атак неподалеку от Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дылеевки.

На Покровском направлении остановлено 75 наступательных действий в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении произошло 13 атак вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополья и в направлении Отрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

В Курской области остановили 25 атак. Враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 КАБ, а также осуществил 250 артиллерийских обстрелов позиций, в том числе 19 из РСЗО.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего потери врага на 30 апреля 2025 года составляют 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БПЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 30 апреля

Карта боевых действий 30 апреля 2025: большинство наступательных действий РФ на Покровском направлении / 13 Фотографий

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