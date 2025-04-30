Украина

Карта боевых действий 30 апреля 2025: большинство наступательных действий РФ на Покровском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 апреля 2025, 10:00
карта боевых действий в украине
Штурм на самокатах
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Карта боевых действий 30 апреля 2025: большинство наступательных действий РФ на Покровском направлении
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