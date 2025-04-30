Україна

Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 10:00
карта бойових дій в україні
Штурм на самокатах
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Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку
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