Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку

Останні події на фронті та досягнення наших Збройних Сил — все це покаже тобі карта бойових дій в Україні за 30 квітня 2025.

Аналітики попереджують, що так зване перемир’я, яке готує Путін, може стати приводом для звинувачення України в порушенні припинення вогню.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські чиновники ставлять умови, щоб безпідставно звинуватити Україну в порушенні так званого припинення вогню з 8 по 11 травня, як це робив Кремль під час попередніх випадків.

Водночас Кремль відхиляє пропозицію України про 30-денне припинення вогню.

Зазначається, що ЗСУ нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородській та Сумській областях, а також поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 квітня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБів. Крім цього, здійснено майже 5900 обстрілів, з них 95 із РСЗВ, та залучено для ударів 3186 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Миропілля, Проходи, Запсілля Сумської області; Дуванка Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Володимирівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Херсон.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку ЗСУ зупинили дві атаки в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку здійснено шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку зупинено 75 наступальних дій в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку відбулося 13 атак поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

У Курській області зупинили 25 атак. Ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБів, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій, зокрема 19 із РСЗВ.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 30 квітня 2025 року становлять 1100 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, одну РСЗВ, 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 30 квітня

Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку / 13 Фотографій

Ми також розповідали, що росіяни накопичують сили для удару на Харківщині.

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