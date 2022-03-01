Киев — сердце Украины, будем биться! Обращение Виталия Кличка к киевлянам 01.03.22

В Киеве до сих пор достаточно напряженная ситуация. Сегодня ракеты попали в телевышку. Погибли люди.

Мэр Киева Виталий Кличко традиционно обратился к жителям города.

— Друзья! Дорогие киевляне! Враг атаковал столицу! И уже есть жертвы среди мирного населения. В результате попадания в телебашню двух ракет, по предварительным данным, погибли 5 мирных киевлян, — сообщил Кличко.

Главные тезисы:

Эту ночь лучше провести в укрытиях.

Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни. И частично восстановили цифровое эфирное вещание.

Телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания.

Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы терробороны защищают Киев!

— Киев — сердце Украины, и мы это понимаем! Будем драться! — сказал мэр.

Раньше мы рассказывали, как выехать из Киева.