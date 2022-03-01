Київ — серце України, будемо битися! Звернення Віталя Кличка до киян 01.03.22

У Києві досі досить напружена ситуація. Сьогодні ракети влучили в телевежу. Загинули люди.

Мер Києва Віталій Кличко традиційно звернувся до мешканців міста.

— Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потрапляння в телевежу двох ракет, за попередніми даними, загинули 5 мирних киян, — повідомив Кличко.

Головні тези:

Цю ніч краще провести в укриттях.

Зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення.

Телеканали доступні в кабельних мережах, зі супутника та в онлайн мовленні.

Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ!

— Київ — серце України й ми це розуміємо! Будемо битися! — сказав мер.

Якщо хтось планує поїхати до рідних чи евакуюватися зі столиці у інші частини України, тримайте пояснення, як виїхати з Києва.