Пока за них гибли, они ловили российскую волну. Как коллаборанты из Авдеевки стали героями вражеской пропаганды

Коллаборационизм — внутренний враг Украины, борьба с которым продолжается. Ежедневно СБУ разоблачают новых предателей в разных уголках нашего государства. Однако едва ли не самой красноречивой и болезненной оказалась правда о так называемых ждунах Авдеевки.

Журналистка Наташа Тарчевская провела собственное расследование, чтобы выяснить, кто из жителей Авдеевки оказались коллаборантами, предав Украину ради “русского мира”.

Материалы спецвыпуска переданы в Службу безопасности Украины, чтобы ни один предатель не избежал наказания.

В частности, в выпуске снова рассказывается о коллаборантах, которые охотно снимаются в российских пропагандистских сюжетах.

Там бывшие украинцы рассказали, что пока шли бои за украинскую Авдеевку, они слушали в подвале российское радио и ждали “освобождения”.

— Мы украинский язык слышали только от украинских солдат. А так, слушали радио Вести.ФМ, Радио Республика, Комсомольская правда, Звезда, — говорит один из коллаборантов.

Глава Авдеевской ОВА Виталий Барабаш говорит: даже до полномасштабного вторжения у Украины не было возможности глушить сигнал с оккупированных территорий Донецкой области.

Подробное определение, кто такой коллаборант и какая ответственность за государственную измену, мы рассказывали в другом материале.

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