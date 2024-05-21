Доки за них гинули, вони ловили російські хвилі. Як колаборанти з Авдіївки стали героями ворожої пропаганди

Колабораціонізм — внутрішній ворог України, боротьба з яким триває. Чи не щодня СБУ викривають нових зрадників у різних куточках нашої держави. Однак чи не найкрасномовнішою і найболючішою виявилася правда про так званих ждунів Авдіївки.

Журналістка Наташа Тарчевська провела власне розслідування, щоб з’ясувати, хто з мешканців Авдіївки виявились колаборантами, зрадивши Україну заради “руского міра”.

Матеріали спецвипуску передано до Служби безпеки України, щоб жоден зрадник не уникнув покарання.

Зокрема, у випуску знову розповідається про колаборантів, які залюбки знімаються у російських пропагандистських сюжетах.

Там колишні українці розповіли, що доки йшли бої за українську Авдіївку, вони слухали у підвалі російське радіо і чекали на “звільнення”.

— Ми українську чули лише від солдатів українських. А так, слухали радіо Вєсті.ФМ, Радіо Рєспубліка, Комсомольська правда, Звєзда, — каже один із колаборантів.

Голова Авдіївської ОВА Віталій Барабаш каже: навіть до повномасштабного вторгнення Україна не мала можливості глушити сигнал з окупованих територій Донецької області.

Детальне визначення, хто такий колаборант та яка відповідальність за державну зраду, ми розповідали в іншому матеріалі.

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