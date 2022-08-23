Украина

Как страна будет преодолевать безработицу? Что известно о льготах для ветеранов и рынке труда

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 августа 2022, 14:00

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Как страна будет преодолевать безработицу? Что известно о льготах для ветеранов и рынке труда
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Как страна будет преодолевать безработицу? Что известно о льготах для ветеранов и рынке труда
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Обновленные сигналы тревоги в Украине — как распознать уведомления об опасности
0:14:30
як час працює на користь України
Россия исчерпывает свои ресурсы: как время работает в пользу Украины и способствует нашей победе
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 23 серпня
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