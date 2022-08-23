Как страна будет преодолевать безработицу? Что известно о льготах для ветеранов и рынке труда

С 2014 года в Украине сформировалось мощное ветеранское движение — не менее 500 тыс. человек, имевших статус ветерана российско-украинской войны. Но в текущем году количество ветеранов значительно увеличится, ведь началась полномасштабная война России в Украине.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала Вадиму Карпьяку о льготах и ​​социальных выплатах для ветеранов российско-украинской войны и ситуации на рынке труда.

По ее словам, если учитывать ротацию, ветеранов может быть около 2 млн человек. Их следует интегрировать в общественно-политическую жизнь страны после завершения войны.

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Правительственная политика должна включать несколько элементов:

реабилитация;

создание рабочих мест;

возможность открыть собственное дело;

достойные условия и оплата труда.

Она уверяет: нужно фокусировать внимание на том, чтобы люди были трудоустроены.

Должна быть безбарьерная интеграция в экономическую жизнь. Мы должны давать не рыбу, а удочку при условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Также Свириденко рассказала о законопроекте, который будет на голосовании 30 августа. Согласно предусмотренной программе, государство компенсирует работодателям половину заработной платы бывших военнослужащих, ветеранов АТО. Это должно стимулировать брать на работу ветеранов и интегрировать их в экономическую жизнь.

О рынке труда

По словам Свириденко, в центре занятости сейчас есть 25 000 вакансий, что в пять раз меньше, чем в прошлом году. Поэтому до конца текущего года ожидается высокий уровень безработицы — до 30%. Но государство будет решать проблему занятости людей.

— Мы будем вводить программы общественных работ. Надо восстанавливать регионы Украины. Кроме работ, например, по разборке завалов, нужно выполнять общественно-полезную работу, определяемую председателями ОВА. Соответственно, от государства мы хотим платить средства за такую ​​работу, чтобы максимально стимулировать людей работать и обеспечить их работой, — рассказала министр.

Надо уже сейчас думать о будущем, поэтому ранее мы рассказывали, какие профессии будут востребованы после войны.

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