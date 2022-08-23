Україна

Як країна долатиме безробіття? Що відомо про пільги для ветеранів та ринок праці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 14:00

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Як країна долатиме безробіття? Що відомо про пільги для ветеранів та ринок праці
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0:14:30
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