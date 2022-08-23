Як країна долатиме безробіття? Що відомо про пільги для ветеранів та ринок праці

З 2014 року в Україні сформувався потужній ветеранський рух — щонайменше 500 тис. осіб, які мали статус ветерана російсько-української війни. Але цього року кількість ветеранів значно збільшиться, адже почалася повномасштабна війна Росії в Україні.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла Вадиму Карп’яку про пільги та соціальні виплати для ветеранів російсько-української війни та ситуацію на ринку праці.

За її словами, якщо враховувати ротацію, ветеранів може бути близько 2 млн осіб. Їх треба інтегрувати у суспільно-політичне життя країни після завершення війни.

Урядова політика має включати кілька елементів:

реабілітація;

створення робочих місць;

можливість відкрити власну справу;

гідні умови та оплата праці.

Вона запевняє: треба фокусувати увагу на тому, щоб люди були працевлаштовані.

Має бути безбар’єрна інтеграція в економічне життя. Ми маємо давати не рибу, а вудочку за умов обмежених фінансових ресурсів.

Також Свириденко розповіла про законопроект, який буде на голосуванні 30 серпня. Згідно з передбаченою програмою, держава компенсує роботодавцям половину заробітної плати колишніх військовослужбовців, ветеранів АТО. Це має стимулювати брати на роботу ветеранів та інтегрувати їх в економічне життя.

Про ринок праці

За словами Свириденко, у центрі зайнятості зараз є 25 000 вакансій, що вп’ятеро менше, ніж минулого року. Тому до кінця поточного року очікується високий рівень безробіття — до 30%. Але держава вирішуватиме проблему зайнятості людей.

— Ми будемо запроваджувати програми громадських та суспільних робіт. Треба відновлювати регіони України. Крім робіт, наприклад, із розбирання завалів, треба виконувати суспільно-корисну роботу, яку визначають голови ОВА. Відповідно, від держави ми хочемо сплачувати кошти за таку роботу, щоб максимально стимулювати людей працювати та забезпечити їх роботою, — розповіла міністерка.

Треба вже зараз думати про майбутнє, тож раніше ми розповідали, які професії матимуть попит після війни.

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