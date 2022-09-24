Лужи крови и запах смерти: как выживал поселок Высокополье в оккупации

На 80% разрушен населенный пункт Высокополья Херсонской области. Украинские солдаты вошли сюда в первые дни сентября. Увиденное их шокировало.

Жительница Высокополья показала на вход в дом, где жила ее дочь Светлана с мужем Сергеем. Семью Ланевичей расстреляли оккупанты несколько месяцев назад.

Я вышла на порог — и сразу видна их дверь. И они оба лежат. Я побежала, смотрю, лужи крови… Дочь лежала, а Сережа рядом, — рассказывает Валентина.

В тот день у женщины был день рожденья. И дочь с зятем выходили из дома ее поздравить с цветами в руках, но не дошли. Никому не известно, что стало причиной убийства семьи и что не понравилось захватчикам.

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Выйти из села враги не разрешали и фактически держали в заложниках триста человек. Дороги в Высокополье покрыты осколками и минами, на них не убирают расстрелянные и сожженные машины.

Как выживал поселок в оккупации и каким стал после нее — смотрите в сюжете Ольги Читайло.

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