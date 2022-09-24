Калюжі крові та запах смерті: як виживало селище Високопілля в окупації

На 80% зруйнований населений пункт Високопілля на Херсонщині. Українські солдати зайшли сюди в перші дні вересня. Побачене їх шокувало.

Мешканка Високопілля показала на вхід у будинок, де жили її донька Світлана із чоловіком Сергієм. Сім’ю Ланевичів розстріляли окупанти кілька місяців тому.

Я ось вийшла на поріг – і одразу видно їхні двері. І вони обоє лежать. Я побігла, дивлюся, калюжі крові… Дочка лежала, а Серьожа поряд, — розповідає пані Валентина.

У той день у жінки був день народження. І донька з зятем виходили з дому її привітати із квітами у руках, але не дійшли. Нікому не відомо, що стало причиною вбивства родини та що не сподобалось загарбникам.

Вийти з села вороги не дозволяли та фактично тримали у заручниках три сотні людей. Дороги у Високопілля вкриті осколками й мінами, на них не прибирають розстріляні та спалені машини.

Як виживало селище в окупації та яким стало після неї — спеціальний репортаж Ольги Читайло.

Сім місяців війни: як це було? Ми з командою підготували крутий матеріал та радимо подивитися про хронологію опору, героїв війни та події, які неможливо забути.

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