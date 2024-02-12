Михаил Федоров показал морской дрон Magura и анонсировал массовое производство аналогов российского Ланцета

Сейчас преимущество на поле боя у того, кто имеет контроль в небе и подходит к уничтожению врага с технической точки зрения. Потому что “завалить” людьми — тактика варваров, которые не ценят человеческие жизни. Украина стремится минимизировать потери в живой силе, а избежать их можно путем роботизации фронта.
Так, сейчас преимущество на той стороне, где есть дроны. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте Слон на YouTube-канале Дія сообщил, что Украина за полгода догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.
Как удалось запустить рынок БпЛА фактически с нуля и совершить технологический скачок на поле боя, что известно об инициативе Армия Дронов и какие цели ставит перед собой Украина — мы выделили главное для тебя.
По словам министра цифровой трансформации, около 90% всего количества дронов, которые сейчас поражают цели на временных оккупированных и российских территориях — укомплектованы в рамках программы Армии Дронов, за налоги украинцев.
Михаил Федоров добавил, что сейчас Украина не только закрывает свою потребность в защите неба, но продолжает новые разработки различных по назначению моделей. Например, морской дрон MAGURA, поразивший вражеский ракетный корабль, похож на Baby Sea, и пока наводит ужас на российский флот только в Черном море.
Федоров анонсировал появление улучшенной версии морского дрона MAGURA. Такое развитие разных технологий, наличие конкуренции между компаниями свидетельствуют, что скоро еще больше российских целей будут поражены.
Мы продолжаем активную борьбу в воздухе и море — говорит Федоров.
Мы продолжаем активную борьбу в воздухе и море — говорит Федоров.
В настоящее время также проходит пересмотр стратегии по закупке дронов государством.
— Если говорить о нише “шахедов” и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, что делают дальние дроны-камикадзе.
От бюджета финансирования зависит, сколько их можно производить. Нет потолка. Можно производить тысячи этих дронов. Уже тысячи произведены. И почти каждый день где-то пылает на территории России, — отметил Михаил Федоров.
Важно понимать, что мы запустили программу Армия Дронов в 2023 году, финансирование началось летом, и мы за полгода догнали (РФ — ред.) по количеству.
Важно понимать, что мы запустили программу Армия Дронов в 2023 году, финансирование началось летом, и мы за полгода догнали (РФ — ред.) по количеству.
Федоров добавил, что в настоящее время Украина имеет до десяти производителей, выпускающих дальние дроны-камикадзе.
Достичь паритета с Ираном и Россией, годами готовившихся к войне, помогли украинские талантливые инженеры и предприниматели, которые объединились и догнали десятки лет инвестиций двух крупных стран.
В настоящее время Украина активно разрабатывает новые виды БпЛА, которые должны не только поражать вражеские цели, но и разгружали защиту нашего неба.
— Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это вызов в 21 веке для любой защиты неба, — подчеркнул Федоров.
В 2024 году будет поставлено более миллиона FPV-дронов, — сообщил министр.
В 2024 году будет поставлено более миллиона FPV-дронов, — сообщил министр.
В то же время он добавил, что дронов до сих пор не хватает на фронте, также проблема есть с запасами боеприпасов, комплектацией. Кроме того, украинские разработчики работают над улучшением радиолокационной борьбы (РЭБ).
Также глава Минцифры добавил, что у Украины уже есть до семи производителей, которые предложили дроны-аналоги российского Ланцета.
— Как только (эти дроны — ред.) пройдут тестирование, мы подпишем все контракты для массового производства, — отметил Михаил Федоров.
Украинские производители работают над разными типами БпЛА. Среди них и дроны Чаклун: характеристики можешь найти в нашем другом материале.
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