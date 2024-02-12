Сейчас преимущество на поле боя у того, кто имеет контроль в небе и подходит к уничтожению врага с технической точки зрения. Потому что “завалить” людьми — тактика варваров, которые не ценят человеческие жизни. Украина стремится минимизировать потери в живой силе, а избежать их можно путем роботизации фронта.

Так, сейчас преимущество на той стороне, где есть дроны. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте Слон на YouTube-канале Дія сообщил, что Украина за полгода догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.

Как удалось запустить рынок БпЛА фактически с нуля и совершить технологический скачок на поле боя, что известно об инициативе Армия Дронов и какие цели ставит перед собой Украина — мы выделили главное для тебя.

Сейчас также смотрят

Армия Дронов: какие уже есть результаты

По словам министра цифровой трансформации, около 90% всего количества дронов, которые сейчас поражают цели на временных оккупированных и российских территориях — укомплектованы в рамках программы Армии Дронов, за налоги украинцев.

Михаил Федоров добавил, что сейчас Украина не только закрывает свою потребность в защите неба, но продолжает новые разработки различных по назначению моделей. Например, морской дрон MAGURA, поразивший вражеский ракетный корабль, похож на Baby Sea, и пока наводит ужас на российский флот только в Черном море.

Михаил Федоров показал морской дрон Magura и анонсировал массовое производство аналогов российского Ланцета / 2 Фотографии

Федоров анонсировал появление улучшенной версии морского дрона MAGURA. Такое развитие разных технологий, наличие конкуренции между компаниями свидетельствуют, что скоро еще больше российских целей будут поражены.

Мы продолжаем активную борьбу в воздухе и море — говорит Федоров.

В настоящее время также проходит пересмотр стратегии по закупке дронов государством.

— Если говорить о нише “шахедов” и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, что делают дальние дроны-камикадзе.

От бюджета финансирования зависит, сколько их можно производить. Нет потолка. Можно производить тысячи этих дронов. Уже тысячи произведены. И почти каждый день где-то пылает на территории России, — отметил Михаил Федоров.

Важно понимать, что мы запустили программу Армия Дронов в 2023 году, финансирование началось летом, и мы за полгода догнали (РФ — ред.) по количеству.

Федоров добавил, что в настоящее время Украина имеет до десяти производителей, выпускающих дальние дроны-камикадзе.

Достичь паритета с Ираном и Россией, годами готовившихся к войне, помогли украинские талантливые инженеры и предприниматели, которые объединились и догнали десятки лет инвестиций двух крупных стран.

Украинские БпЛА

В настоящее время Украина активно разрабатывает новые виды БпЛА, которые должны не только поражать вражеские цели, но и разгружали защиту нашего неба.

— Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это вызов в 21 веке для любой защиты неба, — подчеркнул Федоров.

В 2024 году будет поставлено более миллиона FPV-дронов, — сообщил министр.

Михаил Федоров показал морской дрон Magura и анонсировал массовое производство аналогов российского Ланцета / 2 Фотографии

В то же время он добавил, что дронов до сих пор не хватает на фронте, также проблема есть с запасами боеприпасов, комплектацией. Кроме того, украинские разработчики работают над улучшением радиолокационной борьбы (РЭБ).

Также глава Минцифры добавил, что у Украины уже есть до семи производителей, которые предложили дроны-аналоги российского Ланцета.

— Как только (эти дроны — ред.) пройдут тестирование, мы подпишем все контракты для массового производства, — отметил Михаил Федоров.

Украинские производители работают над разными типами БпЛА. Среди них и дроны Чаклун: характеристики можешь найти в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.