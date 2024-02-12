Нині перевага на полі бою у того, хто має контроль в небі та підходить до нищення ворога з технічного погляду. Бо “завалити” людьми — тактика варварів, які не цінують людські життя. Україна ж прагне мінімізувати втрати у живій силі, а уникнути їх можна шляхом роботизації фронту.

Так, нині перевага на тій стороні, де є дрони. Віце-премʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті Слон на YouTube-каналі Дія повідомив, що Україна за півроку наздогнала Росію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії.

Як вдалося запустити ринок БпЛА фактично з нуля та здійснити технологічний стрибок на полі бою, що відомо про ініціативу Армія Дронів і які цілі перед собою ставить Україна — ми виокремили головне для тебе.

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За словами міністра цифрової трансформації, близько 90% з усієї кількості дронів, які нині уражають цілі на тимчасового окупованих та російських територіях — укомплектовані в рамках програми Армії Дронів, за податки українців.

Михайло Федоров додав, що зараз Україна не лише закриває свою потребу у захисті неба, а й продовжує нові розробки різних за призначенням моделей. Наприклад морський дрон MAGURA, який вразив ворожий ракетний корабель, є схожим до Baby Sea, і поки що наводить жах на російський флот лише у Чорному морі.

Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета / 2 Фотографії

Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Такий розвиток різних технологій, наявність конкуренції між компаніями свідчить про те, що скоро ще більше російських цілей будуть уражені.

Ми продовжуємо активну боротьбу в повітрі та у морі — каже Федоров.

Нині також відбувається перегляд стратегії щодо закупівлі дронів державою.

— Якщо говорити про нішу “шахедів” і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв’ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе.

Від бюджету фінансування залежить, скільки можна їх виробляти. Немає “стелі”. Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже тисячі вироблені. І майже кожного дня десь щось палає на території Росії, — зазначив Михайло Федоров.

Важливо розуміти, що ми запустили програму Армія Дронів у 2023 році, фінансування почалося влітку, і ми за півроку ми наздогнали (РФ — ред.) за кількістю.

Федоров додав, що наразі Україна має до десяти виробників, які випускають дальні дрони-камікадзе.

Досягти паритету з Іраном та Росією, які роками готувалися до війни, допомогли українські талановиті інженери та підприємці, які обʼєдналися та наздогнали десятки років інвестицій двох великих країн.

Українські БпЛА

Нині Україна активно розробляє нові види БпЛА, які мають не лише вражати ворожі цілі, а й розвантажували захист нашого неба.

— Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом у 21 столітті для будь-якого захисту неба, — наголосив Федоров.

У 2024 році буде поставлено більше мільйона FPV-дронів, — повідомив міністр.

Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета / 2 Фотографії

Водночас він додав, що дронів і досі не вистачає на фронті, також проблема є із запасами боєприпасів, комплектацією. Крім того, українські розробники працюють над покращенням засобів радіолокаційної боротьби (РЕБ).

Також очільник Мінцифри додав, що Україна вже має до семи виробників, які запропонували дрони-аналоги російського .

— Щойно (ці дрони — ред.) пройдуть тестування, ми підпишемо всі контракти для масового виробництва, — зазначив Михайло Федоров.

Українські розробники працюють над різними типами БпЛА. Серед них й дрони Чаклун: характеристики можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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