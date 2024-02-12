Україна

Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 12:00
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