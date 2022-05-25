Мощный удар по Запорожью: более 60 домов повреждены, есть погибшие и раненые — ситуация в городе сегодня

Сегодня, 25 мая, россияне нанесли по Запорожью мощный удар. На рассвете они выстрелили сразу четырьмя ракетами по разным районам города. Одну из них удалось сбить силами ПВО.
Другая ракета ударила по торговому центру в центре города. Коммунальщики работают и разгребают завалы.
Другая ракета ударила по торговому центру в центре города. Коммунальщики работают и разгребают завалы.
Досталось также и промышленному предприятию. А в частном секторе в окрестностях Запорожья повреждено более 60 домов. Один из них вспыхнул, но пожар удалось потушить.
Сейчас известно об одной погибшей и троих раненых.
Детальнее смотри в сюжете.
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