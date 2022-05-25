Украина

Мощный удар по Запорожью: более 60 домов повреждены, есть погибшие и раненые — ситуация в городе сегодня

Андрей Почтев 25 мая 2022, 19:32

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