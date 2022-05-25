Громкие взрывы в Запорожье, Кривом Роге, Николаеве – что известно о ракетной атаке утром 25 мая

Ночь в Украине не прошла спокойно. Воздушные тревоги звучали почти в каждом регионе страны, а о взрывах сообщили местные жители нескольких городов.

Что известно о взрывах 25 мая по состоянию на утро читай на Вікнах.

Взрывы в Запорожье

Утром среды, 25 мая, в Запорожье прогремели взрывы. Местные жители сообщили о ракетном ударе по городу. Впоследствии эту информацию подтвердили в Запорожской ОВА.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбили наше ПВО.

Сейчас специалисты обследуют территорию, работают сотрудники ГСЧС, правоохранители, другие службы. Информация о масштабах разрушений и возможных потерпевших уточняется.

Взрывы в Кривом Роге сегодня

Утром 25 мая взрывы слышали жители Кривого Рога. Информацию о ракетном ударе по городу подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу.

По словам Резниченко, оккупанты попали в промышленное предприятие. Здание серьезно повреждено.

Информация о пострадавших уточняется.

Также в Днепропетровской области (Широковская и Апостоловская общины) российские военные открыли огонь из РСЗО Ураган. К счастью, людей не задело.

Апостолово частично обесточено.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 мая Генштаб ВСУ предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Обстрел Николаева

Громко было ночью и в Николаеве. Там работала реактивная артиллерия врага, сообщает оперативное командование Південь.

В ночь на 25 мая российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева из систем залпового огня Смерч.

По состоянию на утро известно об одном пострадавшем в результате обстрела. Информация также уточняется.

Взрывы в Сумской области

Накануне вечером российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской общины.

К счастью, обошлось без потерь, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Достаточно сложной остается ситуация в Луганской области — там враг активно пытается штурмовать позиции украинских военных и захватить новые территории. Накануне из-за натиска врага ВСУ пришлось отойти от Светлодарска. Смотри, какая ситуация в Луганской области на самом деле и есть ли риск окружения украинских сил.