Громкие взрывы в Запорожье, Кривом Роге, Николаеве – что известно о ракетной атаке утром 25 мая

Ночь в Украине не прошла спокойно. Воздушные тревоги звучали почти в каждом регионе страны, а о взрывах сообщили местные жители нескольких городов.
Что известно о взрывах 25 мая по состоянию на утро читай на Вікнах.
Утром среды, 25 мая, в Запорожье прогремели взрывы. Местные жители сообщили о ракетном ударе по городу. Впоследствии эту информацию подтвердили в Запорожской ОВА.
Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбили наше ПВО.
Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбили наше ПВО.
Сейчас специалисты обследуют территорию, работают сотрудники ГСЧС, правоохранители, другие службы. Информация о масштабах разрушений и возможных потерпевших уточняется.
Утром 25 мая взрывы слышали жители Кривого Рога. Информацию о ракетном ударе по городу подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу.
Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу.
По словам Резниченко, оккупанты попали в промышленное предприятие. Здание серьезно повреждено.
Информация о пострадавших уточняется.
Также в Днепропетровской области (Широковская и Апостоловская общины) российские военные открыли огонь из РСЗО Ураган. К счастью, людей не задело.
Апостолово частично обесточено.
Громко было ночью и в Николаеве. Там работала реактивная артиллерия врага, сообщает оперативное командование Південь.
В ночь на 25 мая российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева из систем залпового огня Смерч.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем в результате обстрела. Информация также уточняется.
Накануне вечером российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской общины.
К счастью, обошлось без потерь, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Достаточно сложной остается ситуация в Луганской области — там враг активно пытается штурмовать позиции украинских военных и захватить новые территории. Накануне из-за натиска врага ВСУ пришлось отойти от Светлодарска. Смотри, какая ситуация в Луганской области на самом деле и есть ли риск окружения украинских сил.