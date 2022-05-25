Гучні вибухи у Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі — що відомо про ракетну атаку ранком 25 травня

Ніч в Україні не минула спокійно. Повітряні тривоги лунали чи не в кожному регіоні країни, а про вибухи повідомили місцеві жителі кількох міст.

Що відомо про вибухи 25 травня станом на ранок читай на Вікнах.

Вибухи в Запоріжжі

Ранком середи, 25 травня, у Запоріжжі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про ракетний удар по місту. Згодом цю інформацію підтвердили у Запорізькій ОВА.

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Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО.

Оновлення: станом на 09:25 стало відомо про те, що три ракети влучили по торговельному центру в Олександрівському районі та приватних будинках у Шевченківському районі міста.

Відомо про одну загиблу та трьох поранених внаслідок удару. Пошкоджено щонайменше 62 будинки у приватному секторі.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні

Ранком 25 травня вибухи чули в Кривому Розі. Інформацію про ракетний удар по місту підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу.

За словами Резніченка, окупанти поцілили у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Також на Дніпропетровщині (Широківська та Апостолівська громада) російські військові відкрили вогонь з РСЗВ Ураган. На щастя, людей не зачепило.

Апостолово частково знеструмлене.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Обстріл Миколаєва

Гучно було вночі й в Миколаєві. Там працювала реактивна артилерія ворога, повідомляє оперативне командування Південь.

У ніч проти 25 травня російські військові обстріляли житлові квартали Миколаєва з систем залпового вогню Смерч.

Станом на ранок відомо про одного потерпілого внаслідок обстрілу. Інформація також уточнюється.

Вибухи на Сумщині

Напередодні ввечері російський літак завдав ракетних ударів по території Шалигінської громади.

На щастя, минулося без втрат, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Досить складною залишається ситуація на Луганщині, де ворог активно намагається штурмувати позиції українських військових та захопити нові території. Напередодні через натиск ворога ЗСУ відійшли від Світлодарська. Дивись, яка ситуація на Луганщині насправді та чи справді на цьому напрямку є ризик оточення.