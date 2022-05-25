Потужний удар по Запоріжжю: понад 60 будинків пошкоджено, є загиблі та поранені — ситуація в місті сьогодні

Сьогодні, 25 травня, росіяни завдали по Запоріжжю потужного удару. На світанку вони вгатили одразу чотирма ракетами по різних районах міста. Одну з них вдалось збити силами ППО.

Інша ракета вдарила по торговому центру в середмісті. Комунальники працюють та розгрібають завали.

Дісталось також і промисловому підприємству. А в приватному секторі на околицях Запоріжжя пошкоджено понад 60 будинків. Один з них спалахнув, але пожежу вдалось загасити.

Нині відомо про одну загиблу та трьох поранених.

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