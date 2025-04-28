Украли средний палец Муромца? Как РПЦ благословляет убийц мощами наших святых

Ситуация в Киево-Печерской Лавре постоянно в фокусе внимания. Но без внимания общества остается ряд важных вопросов. В каком состоянии мощи святых в Киево-Печерской Лавре? Что сейчас происходят в пещерах, которые после расторжения договора аренды с государством и дальше контролируют монахи УПЦ МП?

А как случилось, что Российская православная церковь благословляет своих воинов на убийство украинцев частицей мощей нашего Ильи Муромца? Рассказываем об этом подробнее.

Мощи святых Киево-Печерской лавры: почему некоторые из них находятся в РФ

Недавно Министерство обороны России распространило видео, где виден сундук с мощами нашего Ильи Муромца. Его средний палец оккупанты отправили на фронт для освящения убийств украинцев и захвата нашего государства.

Ситуацией вокруг мощей заинтересовались представители властей. В пещеры приехали правоохранители. Монахи сразу сняли действия полицейских и распространили это в соцсетях.

Полиция объяснила, что обеспечивала правопорядок в ходе плановой проверки пещер. И видео сразу же подхватили пророссийские паблики и разогнали его, как силовой захват и попытку вынести из лавры мощи святых.

В то же время руководитель заповедника Максим Остапенко сообщил: в Киево-Печерской лавре начала работу новая комиссия.

— И у государства, и у общества очень много вопросов по этому поводу. Состояние святынь Киево-Печерской лавры должно быть проверено, и для этого уже начала работу комиссия Министерства культуры и стратегической коммуникации.

Что же происходит в пещерах главной духовной святыни Украины, и в каком состоянии находятся там мощи святых? Это уже несколько недель выясняет комиссия Министерства культуры. Но о своей работе в Минкульте пока не говорят.

Из разных источников удалось выяснить, что комиссия проводит тщательное освидетельствование, сопровождается все молитвой священника. А вот первые результаты, вероятно, будут обнародованы только в конце мая.

Но то, что в лаврских пещерах не все мощи святых на месте, для знающих уже давно не новость. Наместник Киево-Печерской лавры Аврамий, который, несмотря на постоянные угрозы, решился порвать с московским патриархатом, говорит, что раньше мощи часто дарили россиянам.

Это не секретная информация. Все видели, знали, как русские архиереи приезжали в лавру. Архиереи Украинской православной церкви московского патриархата ездили в Россию с подарками. И довольно часто, в виде таких подарков, были дольки святых мощей.

Но то, что делают русские во время большой войны, у епископа Аврамия вызывает изумление.

— Это недопустимо потому, что у нас идет полномасштабное вторжение войны. А страна-агрессор показывает показательно, что в них находится толика святых мощей нашего украинского святого преподобного Ильи Муромца.

Ректор открытого православного университета Святой Софии Премудрости Георгий Коваленко объясняет: массовое уважение мощей лаврских святых распространено еще с XVII века.

Но надо учитывать, что РПЦ как составляющая идеологии государства-агрессора, превращает религию в оружие против Украины.

К сожалению, здесь вопрос не о религии, а скорее об использовании религии в качестве прикрытия идеологии или как формы идеологии. То есть “русский мир” — это об идеологии под видом религии.

Работа комиссии Минкульта чрезвычайно сложна и должна соединить в себе и тщательную проверку святыни и учесть религиозный, музейный и научный компонент. Поэтому стоит подождать и получить полный результат проверки, а потом делать серьезные выводы.

— Если комиссия установит, что мощи ненадлежаще хранились, что части, например, были похищены и куда-то вывезены, я считаю, что это должно стать основанием для расследования и уголовного наказания тех, кто был причастен к разграблению мощей, — заявил религиовед Андрей Ковалев.

А почему УПЦ МП до сих пор находится на территории Лавры и что препятствует полному изгнанию — рассказали раньше.

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