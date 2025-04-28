Украина

Украли средний палец Муромца? Как РПЦ благословляет убийц мощами наших святых

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 28 апреля 2025, 22:00
Украли средний палец Муромца? Как РПЦ благословляет убийц мощами наших святых
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