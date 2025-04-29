Вкрали середній палець Муромця? Як РПЦ благословляє вбивць мощами наших святих

Ситуація у Києво-Печерській лаврі постійно у фокусі уваги. Та поза увагою суспільства перебуває низка важливих питань. У якому стані мощі святих у Києво-Печерській лаврі? Що нині відбуваються у печерах, які після розірвання договору оренди з державою і надалі контролюють ченці УПЦ МП?

А як сталося, що Російська православна церква благословляє своїх вояків на вбивство українців частинкою мощей нашого Іллі Муравлянина або Муромця? Розповідаємо про це детальніше.

Мощі святих Києво-Печерської лаври: чому деякі з них перебувають у РФ

Нещодавно Міністерство оборони Росії поширило відео, де видно скриню з мощами нашого Іллі Муромця. Його середній палець окупанти відправили на фронт для освячення вбивств українців і захоплення нашої держави.

Ситуацією навколо мощей зацікавилися представники влади. До печер приїхали правоохоронці. Ченці одразу зафільмували дії поліцейських та поширили це у соцмережах.

Поліція пояснила, що забезпечувала правопорядок під час планової перевірки печер. Та відео одразу ж підхопили проросійські пабліки й розігнали його, як силове захоплення і спробу винести з лаври мощі святих.

Натомість керівник заповідника Максим Остапенко повідомив: у Києво-Печерській лаврі почала роботу нова комісія.

— І держава, і суспільство має дуже багато питань з цього приводу. Стан святинь Києво-Печерської лаври має бути перевірений і для цього вже почала роботу комісія Міністерства культури й стратегічної комунікації.

Що ж насправді відбувається у печерах головної духовної святині України, та у якому стані перебувають там мощі святих? Це вже декілька тижнів з’ясовує комісія Міністерства культури. Та про свою роботу у Мінкульті поки що не говорять.

З різних джерел вдалося з’ясувати, що комісія проводить ретельний огляд, супроводжується все молитвою священника. А от перші результати, ймовірно, оприлюднять лише наприкінці травня.

Але те, що у лаврських печерах не всі мощі святих на місці, для обізнаних вже давно не новина. Намісник Києво-Печерської лаври Аврамій, який попри постійні погрози наважився порвати з московським патріархатом каже, що раніше мощі часто дарували росіянам.

Це не секретна інформація. Всі бачили, знали, як російські архієреї приїжджали в лавру. Архієреї Української православної церкви московського патріархату їздили в Росію з подарунками. І досить часто, у вигляді таких подарунків, були часточки святих мощей.

Але те, що роблять росіяни під час великої війни, у єпископа Аврамія викликає неабияке здивування.

— Це недопустимо тому, що в нас триває повномасштабне вторгнення війни. А країна-агресор демонструє показово, що в них перебуває часточка святих мощей нашого українського святого преподобного Іллі Муромця.

Ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Георгій Коваленко пояснює: масове шанування мощей лаврських святих поширене ще з XVII століття.

Але ж треба зважати, що РПЦ як складник ідеології держави-агресора, перетворює релігію на зброю проти України.

На жаль, тут питання не про релігію, а скоріше про використання релігії як прикриття ідеології або як форму ідеології. Тобто “рускій мір” — це про ідеологію під виглядом релігії.

Робота комісії Мінкульту надзвичайно складна і має поєднати у собі й ретельну перевірку святині, і водночас врахувати релігійний, музейний і науковий компонент. Тому варто зачекати й отримати повний результат перевірки, а вже потім робити серйозні висновки.

— Якщо комісія встановить, що мощі неналежно зберігалися, що частини, наприклад, були викрадені й кудись вивезені, я вважаю, що це має стати підставою розслідування і кримінального покарання тих, хто був причетний до розграбовування мощей, — заявив релігієзнавець Андрій Ковальов.

А чому УПЦ МП досі перебуває на території Лаври та що стає на заваді повного вигнання — розповіли раніше.

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