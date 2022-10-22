Начало отопительного сезона 2022-2023: кто готов и когда ждать тепла в батареях

Температура воздуха за окном опускается все ниже, а зима уже дышит нам в затылок. Приход холодов совпадает с сообщениями о начале отопительного сезона.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал об отопительном сезоне 2023 года в Украине и отметил, какие сложности с отоплением могут возникать во время войны.

По словам Чернышева, уже почти 4 000 учреждений социальной сферы получают отопление: детские сады, больницы, роддомы.

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— Если говорить о целесообразности начинать отопительный сезон прямо сейчас, важно понимать: такое решение принимается на уровнях местного самоуправления, опираясь на температурные показатели.

Большинство городов начнут отопительный сезон уже ближе к ноябрю, потому что синоптики обещают тепло в течение следующей недели, — говорит министр.

Также Чернышев отметил, что, несмотря на все сложности, которые уже подбрасывает война, соответствующие службы и эксперты делают все возможное, чтобы тепло появилось в каждой квартире.

— Хочу подчеркнуть, что инфраструктура готова к началу отопительного сезона.

Нам даже удалось на 58% возобновить газоснабжение в часть Донецкой области. В особом фокусе находится Харьковская область, — поделился Чернышев.

Вместе с тем украинцы могут помочь властям и соответствующим службам во время этого отопительного сезона. Читай, как утеплить дом своими силами и сэкономить на отоплении.

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