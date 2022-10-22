Початок опалювального сезону 2022-2023: хто готовий та коли чекати тепла у батареях

Температура повітря за вікном опускається все нижче, а зима вже дихає нам у потилицю. Водночас прихід холодів збігається із повідомленнями про початок опалювального сезону.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів про опалювальний сезон 2023 в Україні та зазначив, які складнощі з опаленням можуть виникати під час війни.

За словами Чернишова, уже майже 4 000 закладів соціальної сфери отримують опалення: дитячі садки, лікарні, пологові будинки.

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— Якщо говорити про доцільність починати опалювальний сезон просто зараз, то важливо розуміти: таке рішення приймається на рівнях місцевого самоврядування, опираючись на температурні показники.

Більшість міст почнуть опалювальний сезон уже ближче до листопада, бо синоптики обіцяють тепло протягом наступного тижня, — каже міністр.

Також Чернишов зазначив, що попри всі складнощі, які вже підкидає війна, відповідні служби та експерти роблять усе можливе, аби тепло з’явилось у кожній квартирі.

— Хочу підкреслити, що інфраструктура готова до початку опалювального сезону.

Нам навіть вдалось на 58% відновити газопостачання до частини Донецької області. В особливому фокусі знаходиться Харківська область, — повідомив він.

Разом з тим, українці можуть допомогти владі та відповідним службам цього опалювального сезону. Читай, як утеплити будинок самотужки й зекономити на опаленні.

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