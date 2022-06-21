Неудача оккупантов на Бахмутском направлении — все о слабых позициях российской армии на фронте

В Донецкой области оккупанты пытались сегодня штурмовать поселок Богородичное неподалеку от Славянска и Николаевки на Бахмутском направлении.
После неудачи – отступили. Били из артиллерии и по позициям наших военных возле других населенных пунктов. Часто достается гражданским и инфраструктуре.
Так, на днях, в результате попадания российской ракеты был полностью разрушен дом народных традиций в поселке Гродовка.
Напомним, что ранее мы рассказывали о ситуации в Одессе и области 21 июня.
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