Новая волна Covid-19 в Украине из-за Омикрона

В Украине начинается новая волна Covid-19 из-за Омикрона. Болезнь будет распространяться быстро.

Такой прогноз был сделан в Национальной академии наук Украины.

По данным ученых, количество положительных тестов на Covid-19 по сравнению с декабрем уже выросло на 40%.

Ученые уверены, что Украина следует тенденциям стран Восточной Европы с небольшой задержкой во времени. Пик волны ожидается в феврале.