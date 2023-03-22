Света нет больше года, еду доставляют волонтеры — как выживают в прифронтовом селе в Запорожье

На Запорожье враг убил троих мирных жителей и еще двоих искалечил.

Накануне из реактивной артиллерии россияне обстреляли прифронтовое Каменское. Один из снарядов взорвался во дворе жилого дома, где находились люди. На месте погибли молодые супруги и их пожилой сосед.

Каждый день стреляют. И днем, и ночью, — рассказывает местный житель Александр.

За больше чем год войны этот поселок почти полностью разрушен, но не покорен оккупантами.

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