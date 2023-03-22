Украина

Света нет больше года, еду доставляют волонтеры — как выживают в прифронтовом селе в Запорожье

Андрей Почтев 22 марта 2023, 11:00

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