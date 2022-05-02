Украина

Они нас запугивают, чтобы мы сдали позиции: ситуация на украинско-белорусской границе

Артем Сорокин, журналист программы Викна-новости 02 мая 2022, 14:30

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