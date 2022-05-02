Они нас запугивают, чтобы мы сдали позиции: ситуация на украинско-белорусской границе

Снова произошло обострение на украинско-белорусской границе. В Генштабе отчитываются — на Сиверском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Сеньковка. Там расположен пограничный пункт пропуска.

Мост, ранее соединявший два государства на международном пункте пропуска Славутич, сейчас полностью разрушен. Его подорвали наши пограничные войска, чтобы сделать невозможным проникновение русских войск этим путем.

Ситуация на границе с Беларусью сейчас

Едва ли не на всех пограничных отрядах активизировалась вражеская разведка. По словам начальника 105-го пограничного отряда Александра Черного, был обнаружен вертолет, реактивный самолет и беспилотная авиация, работавшая 15 раз в сутки. Периодически проходят обстрелы из минометов и другого стрелкового оружия.

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Они нас запугивают, чтобы мы отошли от пункта пропуска, сдали позиции.

Вернувшиеся к своей службе пограничники на одной из дорог от Беларуси до Черниговской области говорят: оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции.

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