Вони нас залякують, щоб ми здали позиції: ситуація на українсько-білоруському кордоні

Знову відбулося загострення на українсько-білоруському кордоні. У Генштабі звітують — на Сіверському напрямку окупанти вкотре обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Там розташований прикордонний пункт пропуску.

Міст, який раніше сполучав дві держави на міжнародному пункті пропуску Славутич, зараз повністю зруйнований. Його підірвали наші прикордонні війська, щоб унеможливити проникнення російських військ цим шляхом.

Ситуація на кордоні з Білоруссю зараз

Чи не на всіх прикордонних загонах активізувалася ворожа розвідка. За словами начальника 105-го прикордонного загону Олександра Чорного, було виявлено гелікоптер, реактивний літак і безпілотну авіацію, що працювала 15 разів на добу. Періодично відбуваються обстріли з мінометів та іншої стрілецької зброї.

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Вони нас залякують, щоб ми відійшли від пункту пропуску, здали позиції.

Прикордонники, що уже повернулися до своєї служби на одному зі шляхів від Білорусі до Чернігівської області, кажуть: окупанти щодня обстрілюють українські позиції.

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