Украина

Плетут сетки и массово вступают в терроборону: как Одесса готовится к защите города

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 марта 2022, 02:00

Больше видео
0:11:20
звернення зеленського 10 березня 2022
Что это за обвинение в подготовке химических атак? Обращение Зеленского 10 марта 2022
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
0:03:07
Даша Астафєва
Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны
Смотреть больше

Последние видео
0:02:51
Одеса готується до оборони

Плетут сетки и массово вступают в терроборону: как Одесса готовится к защите города
0:11:20
звернення зеленського 10 березня 2022
Что это за обвинение в подготовке химических атак? Обращение Зеленского 10 марта 2022
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
0:03:07
Даша Астафєва
Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны
0:06:14
Звернення міністра оборони
Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне
0:02:09
Реакція росіян на санкції - відео
Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям
0:00:48
Мультфільм ДПСУ
Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне
0:02:55
Як тренуються українські військові
Вместе за свободу! Как тренируются украинские военные
0:08:25
Віктор Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків
Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны
Больше видео
звернення зеленського 10 березня 2022
Читать дальше
Что это за обвинение в подготовке химических атак? Обращение Зеленского 10 марта 2022

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь