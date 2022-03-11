Плетут сетки и массово вступают в терроборону: как Одесса готовится к защите города

Война изрядно сплотила одесситов. Пылкие поклонники своего города плетут сетки, производят противотанковые ежи, собирают гуманитарную помощь армии и массово вступают в ряды терробороны.

Горожане между сигналами тревоги, стабильно звучащие по 3-4 раза в день, проходят боевую подготовку и учатся оказывать к медицинской помощи.

Формируются группы, обучающиеся вместе со службой ГСЧС. Созданы также и группы медиков, которых можно сажать в машину скорой помощи.

Помогают и международные партнеры. Уже прибыла гуманитарная помощь из Румынии, Польши и Испании.

Пока в Одессе спокойно, только иногда раздаются сигналы тревоги. Однако пренебрегать предупреждениями и укрытиями не стоит.

Если ты читаешь, сколько всего сделали одесситы, но чувствуешь, что делаешь недостаточно. Читай, что такое чувство вины уцелевшего и что с ним делать.