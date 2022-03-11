Плетуть сітки та масово вступають в тероборону: як Одеса готується до захисту міста

Війна неабияк згуртувала одеситів. Палкі шанувальники свого міста плетуть сітки, виготовляють протитанкові їжаки, збирають гуманітарну допомогу армії та масово вступають до лав тероборони.

Містяни між сигналами тривоги, що стабільно лунають по 3-4 рази на день, проходять бойовий вишкіл та вчаться надавати домедичну допомогу.

Формуються групи, які навчаються разом зі службою ДСНС. Створені також і групи медиків, яких вже можна саджати в машину швидкої допомоги.

Допомагають і міжнародні партнери. Вже прибула гуманітарна допомога з Румунії, Польщі та Іспанії.

Наразі в Одесі спокійно, лише іноді лунають сигнали тривоги. Проте нехтувати попередженнями та укриттями не варто.

Якщо ти читаєш скільки всього зробили одесити, але відчуваєш, що робиш недостатньо. Читай, що таке почуття провини вцілілого та що з ним робити.