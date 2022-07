Хотят уничтожить наше образование. Россияне ударили по двум университетам в Николаеве

Для российских солдат нет ничего святого. Поэтому они продолжают каждый день обстреливать украинские города, уничтожая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

Утром 15 июля в Николаеве во время воздушной тревоги прогремело не менее 10 мощных взрывов.

Пострадали два крупнейших университета города.

Также он опубликовал в своем Twitter видео взрывов.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022